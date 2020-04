Bergamo si prepara alla fase 2: come si viaggerà su bus e tram dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Bergamo, come si viaggerà su bus e tram nella fase 2: corse ogni 15 minuti Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus, ma il servizio di autobus e tram di Atb e Teb sono pronti ad affrontare al meglio la fase 2, spiegando come si viaggerà sui mezzi di trasporto dal 4 maggio. Su ogni autobus e tram, i sedili saranno tappezzati di bollini rossi e verdi, per mantenere la distanza di sicurezza tra passeggeri. In conformità alle disposizioni sul distanziamento sociale, indicato nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile, a partire dal 4 maggio su tutte le linee Atb sarà in vigore un nuovo orario annuale: ci saranno corse ogni 15 minuti. Nelle ore di punta, per garantire una maggiore frequenza per tutelare anche il distanziamento sociale, dalle 7:00 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 14:30, l’azienda ... Leggi su tpi Bergamo - il ristorante Da Vittorio prepara pasti per il nuovo ospedale

