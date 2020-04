Uomini e Donne, Gemma balla nei panni di Sophia Loren. Tina: "Hai fatto pena!" (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Durante questa quarantena molte Donne hanno sclerato e fatto pazzie... lei mi ricorda una di queste" Ecco il commento di Tina dopo aver visto l'esibizione di Gemma nei panni di Sophia Loren sotto le note di "Mambo italiano".Uomini e Donne, Gemma balla nei panni di Sophia Loren. Tina: "Hai fatto pena!" 29 aprile 2020 15:29. Leggi su blogo UOMINI E DONNE/ Punto Coronato difende Gemma : "è molto sensuale"

Uomini e Donne - Giovanna chiude con Sammy : "Rimaniamo ottimi amici" (video)

Sirius - chi è il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) "Durante questa quarantena moltehanno sclerato epazzie... lei mi ricorda una di queste" Ecco il commento didopo aver visto l'esibizione dineidisotto le note di "Mambo italiano".neidi: "Hai" 29 aprile 2020 15:29.

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - davidealgebris : Analizzando Big data salute/economia , Veneto e Emilia Romagna hanno reagito meglio all’emergenza in Italia. Bravi… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Emozionanti immagini delle Frecce Tricolore in volo sopra Roma. Onore a Donne e Uomini dell'Aeronautica… - erocloe : RT @cyanidenymph: Sono così arrabbiata in Italia il 72% delle donne uccise dal 2000 e 2018 è stata uccisa in famiglia e il 92% ammazzata pe… - pisellinascema : RT @giopank: Stare a casa non vuol dire stare fermi. #Sky con la sua campagna #iorestoacasa vi dà la possibilità di aiutare gli uomini e le… -