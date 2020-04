Perché la Merkel e la Ue ci devono pagare: soldi, ciò che questo governo non farà mai (Di mercoledì 29 aprile 2020) Italiani agonizzanti per l'indisponibilità di presidi adeguati: l'impedimento alla consegna di quelli acquistati ha costretto l'Italia a dover affrontare per prima l'esplosione della pandemia senza aiuti comunitari, con migliaia di morti, ostacolata nel suo approvvigionamento di materiale sanitario acquistato per il soccorso. Si è consumato un indebito trattenimento di presidi sanitari nel territorio di uno Stato membro dell'Ue che ne ha impedito il legittimo trasferimento verso l' altro Stato membro, destinatario legittimo di un suo regolare ordine di consegna e acquisto. Un fatto ineludibile che deve rimanere nella storia dell' Unione Europea ed essere stigmatizzato, additato e sanzionato. Il comportamento ai danni dell' Italia non costituisce solo violazione dell'art. 35 Tfue (Trattato sul funzionamento dell' Unione europea): la norma vieta restrizioni quantitative e ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Angela Merkel spiega con la matematica perché la Germania ridurrà molto lentamente il lockdown

