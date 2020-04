Per Espn e Telegraph, giocatori e allenatori non vogliono riprendere la Premier (ma non lo dicono) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Telegraph riporta oggi l’ennesima puntata del dibattito in Inghilterra sulla ripresa della Premier Un certo numero di allenatori della Premier League è diffidente nei confronti della possibilità di essere costretti a tornare a giocare a calcio a causa dei rischi che corrono i giocatori e staff. Secondo il Telegraph, questa posizione potrebbe portare a conflitti con i proprietari dei club. I proprietari hanno l’esigenza di terminare la stagione per evitare di perdere i compensi di emittenti tv e sponsor. Sebbene la maggior parte dei tecnici sia pubblicamente rimasto in silenzio per evitare di opporsi ai propri datori di lavoro, privatamente alcuni nomi di alto profilo hanno espresso serie preoccupazioni circa l’opportunità di forzare staff e giocatori quando il rischio di infezione rimane troppo elevato Al momento non esiste ancora una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilriporta oggi l’ennesima puntata del dibattito in Inghilterra sulla ripresa dellaUn certo numero didellaLeague è diffidente nei confronti della possibilità di essere costretti a tornare a giocare a calcio a causa dei rischi che corrono ie staff. Secondo il, questa posizione potrebbe portare a conflitti con i proprietari dei club. I proprietari hanno l’esigenza di terminare la stagione per evitare di perdere i compensi di emittenti tv e sponsor. Sebbene la maggior parte dei tecnici sia pubblicamente rimasto in silenzio per evitare di opporsi ai propri datori di lavoro, privatamente alcuni nomi di alto profilo hanno espresso serie preoccupazioni circa l’opportunità di forzare staff equando il rischio di infezione rimane troppo elevato Al momento non esiste ancora una ...

napolista : Per Espn e Telegraph, giocatori e allenatori non vogliono riprendere la #Premier (ma non lo dicono) Hanno evitato… - maxroland1969 : @quieto62 @AleMamoli vi sto guardando mentre parlate di 'The last dance', dire che ha avuto un'audience di 6.1 mln… - filippo898 : RT @MaxCallegari: Liga a porte chiuse (almeno) fino a inizio 2021. @LaLiga lo avrebbe già comunicato ai club, che dovranno organizzarsi per… - MarioBocchio : RT @LoSlalom: Ma la sregolatezza è forse l'elemento che nel racconto sportivo più ci piace: record di ascolti per The Last Dance su ESPN. C… - LoSlalom : RT @LoSlalom: Ma la sregolatezza è forse l'elemento che nel racconto sportivo più ci piace: record di ascolti per The Last Dance su ESPN. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Espn Per Espn e Telegraph, giocatori e allenatori non vogliono riprendere la Premier (ma non lo dicono) IlNapolista Il ricordo chock di Diego Costa: “Il medico fumava sigarette mentre piangevo dal dolore”

Diego Costa ha voluto raccontare uno dei momenti più tristi e difficili della sua carriera, risalente al 2014 nei mesi precedenti alla storica finale di Champions League che la sua squadra, l'Atletico ...

“C’erano una volta le bandiere”: ESPN pubblica i 10 trasferimenti più controversi della storia

Telefonate, mail, trattative, soldi, corse contro il tempo e ancora soldi: questo in sintesi rappresenta la campagna trasferimenti nel calcio. Nella stagione estiva la temperatura climatica non è l’un ...

Diego Costa ha voluto raccontare uno dei momenti più tristi e difficili della sua carriera, risalente al 2014 nei mesi precedenti alla storica finale di Champions League che la sua squadra, l'Atletico ...Telefonate, mail, trattative, soldi, corse contro il tempo e ancora soldi: questo in sintesi rappresenta la campagna trasferimenti nel calcio. Nella stagione estiva la temperatura climatica non è l’un ...