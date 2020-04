Nicchi: «La sicurezza piena non può darcela nessuno, ma bisogna riprendere» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Marcello Nicchi, Presidente dell‘Associazione Italiana Arbitri, in merito alla possibile ripresa della Serie A: “Credo che ogni giorno che passa c’è sempre più incertezza e questo mi dispiace moltissimo. Non posso permettermi di criticare decisioni del Governo. Per quanto riguarda lo sport, posso dire che è un momento particolarmente delicato, siamo tutti molto in ansia per le sorti del nostro Paese ma ci sono tante cose che avrebbero bisogno di risposte e che avrebbero bisogno che arrivino da un solo interprete. Andare avanti senza un punto di riferimento è come andare a fari spenti. Si sta correndo un rischio, che è quello dei contagi. Abbiamo rispettato in modo ferreo le direttive sanitarie e governative, ma ora c’è bisogno di accelerare i ... Leggi su ilnapolista Ripresa senza VAR? Nicchi ammette : "Potremmo essere costretti dalla sicurezza sanitaria" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Marcello, Presidente dell‘Associazione Italiana Arbitri, in merito alla possibile ripresa della Serie A: “Credo che ogni giorno che passa c’è sempre più incertezza e questo mi dispiace moltissimo. Non posso permettermi di criticare decisioni del Governo. Per quanto riguarda lo sport, posso dire che è un momento particolarmente delicato, siamo tutti molto in ansia per le sorti del nostro Paese ma ci sono tante cose che avrebbero bisogno di risposte e che avrebbero bisogno che arrivino da un solo interprete. Andare avanti senza un punto di riferimento è come andare a fari spenti. Si sta correndo un rischio, che è quello dei contagi. Abbiamo rispettato in modo ferreo le direttive sanitarie e governative, ma ora c’è bisogno di accelerare i ...

