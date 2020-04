"Lavorare in uffici affollati non è sicuro": lo studio in un call center della Corea del Sud (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tornare in ufficio è sicuro per la salute? In vista della riapertura delle aziende, è un dubbio lecito per centinaia di lavoratori. A questa domanda ha cercato di rispondere una ricerca portata avanti dai Korea centers for Disease Control and Prevention (KCDC), l’autorità sanitaria pubblica a livello nazionale della Corea del Sud, la quale ha seguito l’evoluzione di un focolaio scoppiato in un edificio della città di Seul, dove si sono registrati diversi casi di Covid-19.Le autorità coreane si sono mosse in questo modo: prima hanno identificato i 922 dipendenti e 203 residenti che vivono ai piani alti e 20 visitatori, poi hanno fatto il tampone a tutti - impiegati e residenti - nell’arco di tre giorni. In altri tre giorni hanno inviato un totale di 16.628 messaggi di testo a persone che sono rimaste più di 5 minuti vicino ... Leggi su huffingtonpost Come organizzare l’ufficio in casa per lavorare in modalità smart working (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tornare inper la salute? In vistariapertura delle aziende,; un dubbio lecito per centinaia di lavoratori. A questa domanda ha cercato di rispondere una ricerca portata avanti dai Koreas for Disease Control and Prevention (KCDC), l’autorità sanitaria pubblica a livello nazionaleCorea del Sud, la quale ha seguito l’evoluzione di un focolaio scoppiato in un edificiocittà di Seul, dove si sono registrati diversi casi di Covid-19.Le autorità coreane si sono mosse in questo modo: prima hanno identificato i 922 dipendenti e 203 residenti che vivono ai piani alti e 20 visitatori, poi hanno fatto il tampone a tutti - impiegati e residenti - nell’arco di tre giorni. In altri tre giorni hanno inviato un totale di 16.628 messaggi di testo a persone che sono rimaste più di 5 minuti vicino ...

matteosalvinimi : Se riaprono negozi, botteghe, uffici e aziende, se mamma e papà tornano a lavorare, chi si occuperà degli 8 milioni… - HuffPostItalia : 'Lavorare in uffici affollati non è sicuro': lo studio in un call center della Corea del Sud - quando_mai : @jungle1970 @diceNiNi @UtherPe Con la cassa integrazione. Era sul piatto ecco perché chi poteva si è messo in ferie… - Natale65059189 : @Ringhio_B La netta dimostrazione che questi servono nei lavori x i negrieri! Ma se andassero a lavorare negli uffici, cosa succederebbe???? - gro_zio : RT @postofisso2012: Le case non sono fatte per lavorare, altrimenti si chiamerebbero uffici. -

