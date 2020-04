Irene Pivetti indagata anche a Savona per le mascherine non a norma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo la Procura di Siracusa anche quella di Savona indaga su Irene Pivetti per il caso della vendita di mascherine non a norma. Lo conferma all’Ansa il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro. Alcuni giorni fa è stato disposto il blocco dei conti della Only Italia Logistics. Le accuse sono frode in commercio, falso documentale ma anche violazioni ai dazi doganali.La Guardia di finanza ha effettuato una serie di acquisizioni documentali presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito dell’inchiesta sulla Only Logistics di Irene Pivetti. Lo rende noto lo stesso Dipartimento sottolineando che è stata “messa a disposizione della Gdf tutta la documentazione in nostro possesso relativa ai contratti di fornitura stipulata con la società”. Il Dipartimento, “estraneo all’indagine - prosegue la Protezione ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Irene Pivetti indagata anche a Savona. Pm : “Sua società consapevole che mascherine non erano a norma”

Coronavirus - mascherine non a norma : indagata Irene Pivetti

Coronavirus - Irene Pivetti indagata per presunta frode in commercio di mascherine. Guardia di finanza nella sede della Protezione civile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo la Procura di Siracusaquella diindaga super il caso della vendita dinon a. Lo conferma all’Ansa il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro. Alcuni giorni fa è stato disposto il blocco dei conti della Only Italia Logistics. Le accuse sono frode in commercio, falso documentale maviolazioni ai dazi doganali.La Guardia di finanza ha effettuato una serie di acquisizioni documentali presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito dell’inchiesta sulla Only Logistics di. Lo rende noto lo stesso Dipartimento sottolineando che è stata “messa a disposizione della Gdf tutta la documentazione in nostro possesso relativa ai contratti di fornitura stipulata con la società”. Il Dipartimento, “estraneo all’indagine - prosegue la Protezione ...

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - fanpage : Pivetti indagata per presunta frode - HuffPostItalia : Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode - LelloChiarello : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di Irene… - Estel_di_Gondor : RT @sonoleventi: Come mai i parlamentari e i vertici delle industrie di tanti paesi si sono tagliati lo stipendio per dare un segnale di so… -