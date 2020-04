Il serpente con un nome che si ispira a Harry Potter (Di mercoledì 29 aprile 2020) Salazar Serpeverde ora è anche un serpente. Tutti gli appassionati di Harry Potter conoscono bene il personaggio, che da qualche giorno non è più solo di fantasia: un gruppo di biologi ha infatti deciso di battezzare con il suo nome una nuova specie di vipera scoperta nei boschi dell'Arunachal Pradesh, nel nord dell'India. I ricercatori avevano descritto la nuova specie a metà aprile sulla rivista Zoosystematics and Evolution. Secondo la tassonomia scientifica il serpente si chiama adesso Trimeresurus Salazar, dove il primo nome è quello di un genere al quale appartengono decine di vipere molto velenose diffuse soprattutto nell'Asia sud-occidentale. «Tutti noi siamo grandissimi fan di Harry Potter», ha dichiarato al giornale The Indian Express uno dei ricercatori, Zeeshan A. Mirza del Centro nazionale di scienze biologiche a ... Leggi su gqitalia "Serpente a sonagli - con la Elia...". Zequila contro Patrick - fuoco in diretta al GF Vip

I primi litigi tra Antonella Elia ed Antonio Zequila sono iniziati durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara ...

