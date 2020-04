Il Papa prega per l'unità dell'Europa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Papa Francesco ha rivolto un pensiero all'Europa nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Caterina, patrona di Italia e d'Europa. "Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d'Europa. Preghiamo per l'Europa, per l'unità d'Europa. Per l'unita' dell'Unione Europea: perche' tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli", ha detto il Pontefice introducendo la messa a Casa Santa Marta. Leggi su agi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Papa Francesco : “Pregare perché la pandemia non torni”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il Papa prega per gli artisti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il Papa prega per gli artisti (Di mercoledì 29 aprile 2020)Francesco ha rivolto un pensiero all'nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Caterina, patrona di Italia e d'. "Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottorea Chiesa, Patrona d'. Preghiamo per l', per l'; d'. Per l'unita''Unione Europea: perche' tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli", ha detto il Pontefice introducendo la messa a Casa Santa Marta.

vaticannews_it : #28aprile #PapaFrancesco prega perché il Signore dia prudenza al suo popolo di fronte alla pandemia.… - Avvenire_Nei : Papa prega per gli artisti: il Signore ci dia la grazia della creatività - vaticannews_it : #27aprile #PapaFrancesco prega per gli artisti: il Signore ci dia la grazia della creatività #OmeliaSantaMarta Le… - acistampa : Il Papa prega Santa Caterina da Siena ?? - Agenzia_Italia : Il #Papa prega per l'unità dell'#Europa -