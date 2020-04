I DPCM non sono idonei a limitare le libertà individuali (Di mercoledì 29 aprile 2020) Essi non hanno forza di legge: quindi, anche nello stato d'emergenza, non sono atti a disciplinare i diritti soggettivi sanciti in Costituzione. Quod Lex voluit, dixit I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), emanati uno dopo l'altro nel corso degli ultimi due mesi, violano il principio della riserva di legge, ledono il ruolo e le prerogative del Parlamento quale supremo organo legislativo e sono irrispettosi dei poteri del Capo dello Stato. Non è infatti pensabile, (...) - Attualità / Costituzione, Diritti, Libertà, Pandemia, Stato d'eccezione Leggi su feedproxy.google I DPCM non sono idonei a limitare le libertà individuali

Lotito sbotta : “DPCM illogico - troveremo Dzeko e Immobile a Villa Borghese. Se il calcio non riparte…”

Ultime Notizie dalla rete : DPCM non Fase 2, Zingaretti: "Prudenza del governo su riaperture è corretta. I dpcm non violano la Costituzione" la Repubblica Coronavirus, assemblee condominiali e Fase 2: ancora tutto bloccato fino al 18 maggio e poi?

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 (l'unico adempimento che dà certezza del contenuto di un testo normativo) è stato reso ufficialmente noto il dpcm 26 aprile 2020 Il dec ...

Coronavirus, terapie intensive ridotte: così il Nord resta a rischio

Ridurre i posti di terapia intensiva solo perché il numero di pazienti Covid che ne hanno necessità è sceso sotto quota 2.000 è molto pericoloso. La Lombardia, ad esempio, notano nel governo, rispetto ...

