Giovanna Abate attaccata dalla Incorvaia | “Se ti senti troppo tronista…”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Uomini e Donne,criticata da Cristina: “Se titronista…” Oggi è andata in onda un’altra puntata del Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero molto turbolenta per, la quale ha eliminato clamorosamente Sammy Hassan. Un’eliminazione questa che ha fatto discutere il pubblico a casa, e non solo. E giusto poco fa su instagram ha voluto dire la sua anche Cristina, che ha avuto modo di conoscere molto da vicino Sammy in quanto hanno partecipato alla medesima edizione di Temptation Island. La donna, dopo aver difeso quest’ultimo, ha colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa a adi Uomini e Donne, asserendo senza indugio alcuno: “Se ti‘tronista’ e ti elevi a donna a cui tutto è dovuto ...