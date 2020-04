Coronavirus, scoperti due “talloni d’Achille”: al via i test su 35 molecole (Di mercoledì 29 aprile 2020) La pandemia che nel mondo ha causato oltre 3 milioni di contagi è ancora lontana dall’essere vinta. L’emergenza Coronavirus in Italia, infatti, continua a produrre centinaia di morti al giorno. La scienza sta agendo su due fronti: da un lato si affretta a trovare un vaccino, dall’altro possibili cure contro una malattia, il Covid-19, tremendamente dura da combattere. Dall’Italia però arrivano notizie incoraggianti: sono state scoperte 35 molecole utili a combattere il virus. Scoperto il “tallone d’Achille” del Coronavirus La ricerca è stata portata avanti dall’azienda Sibylla Biotech, assieme all’Infn, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che hanno reso disponibili i risultati tramite la piattaforma ArXiv. Lo scopo della ricerca era identificare possibili farmaci, componenti o molecole già ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Fontana : “Apertura mercati scoperti in Lombardia passo verso normalità”

Coronavirus : Fontana - 'da mercoledì in Lombardia via libera a mercati scoperti'

Scoperti 40 casi di Coronavirus in una Rsa in Abruzzo: blitz dei Nas in tutta Italia, in una struttura mancava l'acqua potabile
Coronavirus: scoperto un legame con la malattia di Kawasaki nei bambini

Covid-19 e bambini. Un nuovo legame tra il virus che ha cambiato il mondo e una rara vasculite, che colpisce la popolazione sotto i 10 anni di età, è stato rivelato dai pediatri dell’ospedale Papa Gio ...

Le notizie di mercoledì sul coronavirus in Italia

I contagi da coronavirus totali registrati ufficialmente dall’inizio dell’epidemia in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, sono 203.591, 2.086 in più di ieri. I morti ...

