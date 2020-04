Cobolli Gigli: «Ho sgridato Buffon per aver abbracciato Dybala, dovremo limitare le reazioni emotive» (Di mercoledì 29 aprile 2020) A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. «I giocatori controllati periodicamente con tamponi, sarebbero meno esposti di persone che vanno a lavorare prendendo mezzi pubblici. E’ giusto che lo sport riparta in massima sicurezza, il problema è lo stadio. Non capisco questi tentennamenti di Spadafora, al momento si deve riprendere a stadi vuoti: è inevitabile. Complicherà la situazione dei giocatori, ma porterà avanti un sistema industriale come quello del calcio che vive di un indotto che vale una percentuale del PIL italiano. Con i controlli sui giocatori che si dovranno allenare con intelligenza, e su tutti gli addetti ai lavori si può ripartire». Cobolli Gigli confessa di aver sgridato Buffon per l’abbraccio a Dybala – ancora positivo dopo 40 giorni – ... Leggi su ilnapolista Cobolli Gigli : “Del Piero? Forse non era simpatico ad Agnelli. Nedved inadatto”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. «I giocatori controllati periodicamente con tamponi, sarebbero meno esposti di persone che vanno a lavorare prendendo mezzi pubblici. E' giusto che lo sport riparta in massima sicurezza, il problema è lo stadio. Non capisco questi tentennamenti di Spadafora, al momento si deve riprendere a stadi vuoti: è inevitabile. Complicherà la situazione dei giocatori, ma porterà avanti un sistema industriale come quello del calcio che vive di un indotto che vale una percentuale del PIL italiano. Con i controlli sui giocatori che si dovranno allenare con intelligenza, e su tutti gli addetti ai lavori si può ripartire».

