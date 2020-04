Calcio, Vincenzo Spadafora: “Serie A, sentiero per la ripresa sempre più stretto. Il protocollo della FIGC considerato non sufficiente” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Non emerge una particolare positività dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per quanto riguarda la ripresa del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. Le sue parole arrivano di prima mattina dalle frequenze televisive di La7, nel corso della trasmissione “Omnibus”. Queste le parole del Ministro: “Vedo il sentiero per la ripresa della Serie A sempre più stretto. In queste ore sono in corsi contatti tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico. Il protocollo che la FIGC ha presentato nei giorni scorsi non è stato considerato sufficiente, tra oggi e domani si capirà se ci sono i margini per riprendere almeno gli allenamenti, il che non vuol dire riprendere il campionato“. Parole pesanti, dunque, che si ricollegano in buona misura a quanto emerso dalle valutazioni del dossier in mano al CONI e preparato dal Politecnico di ... Leggi su oasport Calcio - Vincenzo Spadafora : “Prudenza per lasciare uno spiraglio alla ripresa della Serie A. In alternativa fermiamo tutto come in Francia”

Paolo Condò sottolinea : "Il Ministro Vincenzo Spadafora ha divaricato le posizioni tra il calcio di Serie A e il resto dello sport"

