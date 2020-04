Antonio Zequila | I miei 23 cm hanno sempre fatto parlare | ma non sono mai stato un

(Di mercoledì 29 aprile 2020)continua a rilasciare dichiarazioni che fanno discutere. L'attore di 56 anni, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip su Canale 5, di cui èuno dei protagonisti indiscussi, ha raccontato dettagli piccanti in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Er Mutanda, come viene soprannominato nell'ambiente sin dai tempi dell'Isola dei famosi, ha rivelato le sue dimensioni garantendo che "le mie misure intime, circa 23 cm,”.Rispetto alla fama di grande amatore e alle sue chiacchierate relazioni vip,ha spiegato:: "I23 cm, ma nonmaiun gigolò" 29 aprile 2020 14:15.

Le mie misure intime, circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare. Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stronz*te. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà. In CentoVe ...La quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai finita ma Antonio Zequila continua a trovare il modo di far parlare di sè. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex concorrente del reality show di Alf ...