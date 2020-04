Amplifon | utile 1° trimestre crolla a 5 | 1 milioni per epidemia Covid-19

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) –chiude il 1°con un risultato netto pari a 5,1di euro, in calo del 72,7% rispetto al primo2019. I riavi consolidati si attestano a 363,5di euro, registrando una discesa del 7,2% a cambi costanti e del 7,3% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2019 per l’emergenza-19. L’EBITDA pari a 64,9di euro, risulta in diminuzione del 17,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 17,8%. Indebitamento finanziario netto pari a 790,7di euro, in linea con i 786,7di euro al 31 dicembre 2019, anche dopo esborsi per acquisizioni per 41,7di euro e nonostante l’impatto negativo dell’emergenza-19.