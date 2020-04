Alessia Marcuzzi | doccia gelata per la conduttrice Una notizia davvero inaspettata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembrava ormai tutto pronto per rivedere in televisionein veste di. Seppur in replica, i suoi fan erano in trepidazione per ammirare ‘Scherzi a Parte’ su Canale 5. Mediaset, che tra l’altro aveva anche fatto degli spot pubblicitari in merito, aveva annunciato quindi la decisione di trasmettere il programma del 2005 condotto dalla donna insieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Ma al suo posto è stato preferito il film thriller-drammatico ‘Contagion’. Narra la storia di un virus immaginario che annienta ben 26 milioni di persone in tutto il mondo. Una trama che sembra un presagio a ciò che sta avvenendo nella vita odierna, a causa dell’emergenza sanitaria. Questa pellicola offre spunto per le riflessioni, anche se potrebbe pure causare un po’ di spavento. Il tasso di mortalità del virus della ...