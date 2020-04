Zappalà Q8 | “Uniti e solidali | ecco come superare questa crisi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. – (Adnkronos) – Trasmettere sicurezza e fiducia al proprio personale, continuare le attività per garantire un servizio essenziale, attivarsi per esprimere solidarietà con iniziative concrete.Q8 sta affrontando l’emergenza coronavirus, perché la chiave che ci permetterà di uscire dalla crisi è essere una squadra unita e solidale. Parola di Giuseppe Zappalà, amministratore delegato Kuwait Petroleum Italia Spa (Q8) che all’Adnkronos spiega: “la capacità e velocità di reazione sono state determinanti per garantire la salute e la sicurezza delle condizioni di lavoro,bene primario ma anche la continuità del business”. E’ importante, infatti, ricordare che “il nostro è un settore strategico: Q8 sta continuando a garantire gli ...