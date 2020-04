Safilo | soci approvano bilancio e nomina Collegio sindacale

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato ild’esercizio dellaetà e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2019. L’Assemblea ha ancheto il nuovo, che risulta ora composto da Carmen Pezzuto (Presidente), tratta dalla lista di minoranza presentata da BDL Capital Management, Bettina Solimando e Roberto Padova, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Multibrands Italy, Marzia Reginato e Marco Prandin, Sindaci Supplenti, tratti rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza. Ildurerà in carica fino all’approvazione delal 31.12.2022. Approvati anche la Relazione sulla politica in materia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Safilo soci

Il Messaggero

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Safilo, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione ...Raffica di riconversioni nelle aziende venete per far fronte alla crisi, a Treviso già 500 imprese attive per realizzare i pannelli in plexiglass PADOVA. Al ristorante, tra un tavolo e l’altro; in tut ...