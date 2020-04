Pontecagnano Faiano | da domani al via i tamponi

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Come anticipato ieri, anche il Comune diavvierà lo screening sulla parte della popolazione considerata a rischio., dalle ore 9:00 alle ore 12:00,gratuiti per rilevare l’eventuale presenza di contagiati da Coronavirus a. L’iniziativa, che si svolgerà presso i locali dell’ex tabacchificio Centola, è stata resa possibile grazie alla collaborazione fra il Comune, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l’Asl locale. Un collaborazione più che fruttuosa, la quale consentirà a circa cinquecento persone di sottoporsi ad uno screening sicuro ed affidabile. A poter usufruire della possibilità, specifiche categorie di lavoratori e lavoratrici fra operatori del settore alimentare (grande e ...

PinoDElia1 : RT @radioalfa: Incidente in scooter a Forlì, muore 20enne di Pontecagnano Faiano - salernopost : Un 20enne di Pontecagnano Faiano, Giovanni Iacuzzo, ha perso la vita ieri a Forlì a causa di un incidente mentre er… - radioalfa : Incidente in scooter a Forlì, muore 20enne di Pontecagnano Faiano - zazoomblog : Forlì muore 21enne originario di Pontecagnano Faiano - #Forlì #muore #21enne #originario -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano

La Automar spa ha donato in questi giorni alla scuola “Picentia” di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, i dispositivi per consentire al 100% della scolaresca lo svolgimento della didattica a ...StampaÈ morto dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando. Giovanni Iacuzzo, 20 anni compiuti a ottobre, ha perso la vita ieri intorno alle 13 in viale Salinatore, all’altezza del ci ...