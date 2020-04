Pompei, ‘scarsa attenzione sulla casa di Efebo’. La Corte dei Conti Ue bacchetta il parco (Di martedì 28 aprile 2020) “Gli interventi effettuati presso la casa di Efebo includevano lavori di restauro del triclinio estivo… L’autorità di gestione ha visitato la casa per verificare le spese dichiarate. Il rapporto ha confermato che i lavori erano stati finalizzati. Tre anni dopo il completamento dei lavori, la struttura è stata danneggiata in diversi punti. Durante un controllo di monitoraggio eseguito dal beneficiario, gli esperti hanno concluso che la struttura è stata minata dall’altissimo numero di visitatori che hanno avuto accesso al triclinio e dall’assenza di protezione su tutti i lati della struttura. Un dispositivo di protezione in policarbonato è stato finanziato dal progetto del Fesr verificato, ma era stato immagazzinato in un magazzino e non installato. È stato installato all’inizio del 2019 durante i lavori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) “Gli interventi effettuati presso ladi Efebo includevano lavori di restauro del triclinio estivo… L’autorità di gestione ha visitato laper verificare le spese dichiarate. Il rapporto ha confermato che i lavori erano stati finalizzati. Tre anni dopo il completamento dei lavori, la struttura è stata danneggiata in diversi punti. Durante un controllo di monitoraggio eseguito dal beneficiario, gli esperti hanno concluso che la struttura è stata minata dall’altissimo numero di visitatori che hanno avuto accesso al triclinio e dall’assenza di protezione su tutti i lati della struttura. Un dispositivo di protezione in policarbonato è stato finanziato dal progetto del Fesr verificato, ma era stato immagazzinato in un magazzino e non installato. È stato installato all’inizio del 2019 durante i lavori di ...

ilfattoblog : Pompei, ‘scarsa attenzione sulla casa di Efebo’. La Corte dei Conti Ue bacchetta il parco - mpguermandi : RT @roma7maggio: In una relazione sugli investimenti europei nei siti culturali, la Corte dei Conti UE definisce la Casa dell’Efebo a #Pomp… - roma7maggio : In una relazione sugli investimenti europei nei siti culturali, la Corte dei Conti UE definisce la Casa dell’Efebo… - cronachecampane : Casa dell’Efebo a #Pompei, esempio di scarsa attenzione per la Corte dei Conti #Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei ‘scarsa BMW F850GS vs Honda Africa Twin vs Triumph Tiger 800 XCa: COMPARATIVA MAXIENDURO 1000 La Stampa