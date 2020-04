Microsoft Project xCloud arriva in Italia | ecco come provarlo

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Project

TuttoTech.net

Matteo Bottin 28/04/2020 ore 18:04 L'accesso sarà graduale, ma è un inizio! Le cose si sono mosse, e in fretta: appena tre settimane fa Microsoft aveva aperto le registrazioni per la preview di Projec ...Project xCloud è ormai in fase di arrivo anche in Italia. Dopo aver aperto le registrazioni alla beta ad inizio mese, oggi arriva la conferma che il servizio sarà disponibile - sempre in fase di test ...