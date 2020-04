L' unico beneficio del virus | ha eliminato i codici bianchi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Maria Sorbi Dai pronto soccorso sono sparite le false emergenze. Gli ospedali riaprono, priorità alla onco-chirurgia L'emergenza Covid ha portato con sé un effetto collaterale del tutto inaspettato. E ha risolto un nodo che anni di politiche sanitarie non sono riuscite a sciogliere: ha, cioè le emergenze-non emergenze. Praticamente azzerate nei pronto soccorso, soprattutto nelle zone rosse, dove il flusso è calato del 30 per cento. Questo non significa che la gente ha smesso di ammalarsi ma semplicemente che, per paura del contagio, ha evitato di mettersi in coda tra i casi gravi e ha risolto in altro modo mal di pancia e dolorini vari per cui, fino a febbraio, chiedeva la visita dei medici di prima linea in modo inappropriato. Insomma, si può dire che al momento sia stato risolto un abuso che intasava l'accesso ...