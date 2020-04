Il treno, i messaggi, il virus: il rebus di Kim (Di martedì 28 aprile 2020) Passano le ore ma di Kim Jong Un non c’è traccia. Se non altro, rispetto agli ultimi giorni, sono apparsi indizi interessanti. Il più importante di tutti riguarda il treno del Grande leader, fotografato all’interno del compund di Wonsan, il resort solitamente utilizzato dal presidente nordcoreano. Nella medesima località balneare, Kim sarebbe addirittura stato visto passeggiare, anche se non ci sono conferme ufficiali. Stando alle immagini satellitari, il convoglio di Kim sarebbe arrivato in loco lo scorso 21 aprile e sarebbe rimasto a Wonsan fino al 23. Altri indizi riguardano le attività del leader. I media di Stato, da giorni in silenzio, hanno ricominciato a parlare di lui, seppur con notizie molto tiepide. Tra le ultime notizie contenute nel quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun, troviamo i ringraziamenti fatti da Kim Jong Un agli operai ... Leggi su it.insideover (Di martedì 28 aprile 2020) Passano le ore ma di Kim Jong Un non c’è traccia. Se non altro, rispetto agli ultimi giorni, sono apparsi indizi interessanti. Il più importante di tutti riguarda ildel Grande leader, fotografato all’interno del compund di Wonsan, il resort solitamente utilizzato dal presidente nordcoreano. Nella medesima località balneare, Kim sarebbe addirittura stato visto passeggiare, anche se non ci sono conferme ufficiali. Stando alle immagini satellitari, il convoglio di Kim sarebbe arrivato in loco lo scorso 21 aprile e sarebbe rimasto a Wonsan fino al 23. Altri indizi riguardano le attività del leader. I media di Stato, da giorni in silenzio, hanno ricominciato a parlare di lui, seppur con notizie molto tiepide. Tra le ultime notizie contenute nel quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun, troviamo i ringraziamenti fatti da Kim Jong Un agli operai ...

Ho "un'idea molto buona" delle condizioni di Kim Jong-un, dice Donald Trump, augurando al dittatore ogni bene, "ma non posso parlarne ora". Il mondo ne saprà di più "in un futuro non troppo distante".

