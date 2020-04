Di Natale: «Non ho avuto il coraggio di giocare nel Napoli» (Di martedì 28 aprile 2020) Perché non hai mai voluto giocare nel Napoli? È la domanda che hanno posto ad Antonio Di Natale nel corso di un’intervista a Sky Sport. L’ex calciatore ha risposto con sincerità ricordando il suo amore per la città “Sono andato via a 13 anni. È una città bellissima, quando posso ci torno volentieri. Da napoletano per me sarebbe stato un peso. Sei di Napoli e se le cose vanno male… la gente ti conosce, ho la mia famiglia e tante cose. Io tifo da sempre Napoli, ci ho sempre pensato, qualcuno ha avuto coraggio ed altri no, io sono uno di questi”. L'articolo Di Natale: «Non ho avuto il coraggio di giocare nel Napoli» ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus - Brusaferro : “Il Paese si riattiva - riprenderemo le nostre vite ma non sarà come a Natale”

Lavezzi non dimentica le origini : donati 70 mila euro di generi alimentari a città natale

"Non sapevamo fossero carabinieri". Natale Hjort si difende dal carcere (Di martedì 28 aprile 2020) Perché non hai mai volutonel? È la domanda che hanno posto ad Antonio Dinel corso di un’intervista a Sky Sport. L’ex calciatore ha risposto con sincerità ricordando il suo amore per la città “Sono andato via a 13 anni. È una città bellissima, quando posso ci torno volentieri. Da napoletano per me sarebbe stato un peso. Sei die se le cose vanno male… la gente ti conosce, ho la mia famiglia e tante cose. Io tifo da sempre, ci ho sempre pensato, qualcuno haed altri no, io sono uno di questi”. L'articolo Di: «Non hoildinel» ilsta.

GiovanniToti : Abbiamo dimostrato che non solo siamo riusciti a fare tutto questo, ma l’abbiamo fatto con tutti gli ostacoli che l… - davidealgebris : Riassunto Summit Europeo Si a Recovery Fund Si a Investire / Studiare / Lavorare / Rischiare / Meritocrazia / Sa… - davidealgebris : Ottima idea. I soldi agli Italiani vengono dalle Tasse degli Italiani e non li porta Babbo Natale. Tu continui a fa… - martineryone : Non avete capito niente allora. Non si può uscire dalla propria regione nemmeno dopo il #4maggio (escluse ragioni l… - vore_yibo : Ho comprato gli airbuds a mia madre con i soldi della borsa di studio e vi giuro, non l'ho mai vista così felice:((… -