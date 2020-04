De Laurentiis | «Il virus farà sparire quei club che vivono sopra le proprie possibilità»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Repubblica riporta una frase di Aurelio Denell’ultima assemblea di Lega. Il Covid finirà per farquelle squadre medio piccole chelepossibilità. Frase che – riporta Repubblica – ha fatto imbestialire il presidente del Genoa Preziosi. Repubblica scrive che il fronte per tornare a giocare è guidato da Roma e Lazio. Ricorda che tra i contrari c’è Malagò definito in sintonia con il ministro Spadafora. Ma anche di alcunidella stessa Serie A: Brescia e Torino ritengono che giocare non si possa, come Sassuolo e Udinese. Il ds laziale Igli Tare ha attaccato gli attendisti: «Non mi spiego perchécome Juve e Inter non prendano posizione». E poi Repubblica riporta il contrasto sui medici di riferimento. La Federcalcio infatti ha affidato a Paolo Zeppilli la stesura di ...