Coronavirus, una famiglia su 5 in difficoltà economiche (Di martedì 28 aprile 2020) Le famiglie italiane sono già state colpite economicamente dal Coronavirus. Una famiglia su 5, infatti, accusa un impatto pesante sul reddito e quasi la metà ha dovuto mettere mano ai propri risparmi. I dati emergono dal 'Termometro Italia', un'analisi di Innovation Team, società di ricerca del gruppo Cerved. Circa il 40% degli italiani, secondo lo studio, teme di perdere il lavoro, nell'immediato o nel 2021, e una percentuale ancora maggiore ha paura di una forte riduzione delle entrate o del denaro messo da parte. (Lapresse)

Coronavirus - tribunale di Brescia : buoni spesa anche agli stranieri - basta il domicilio

