Coronavirus, Ricciardi: “Non resiste al caldo e sparisce in 2 minuti” (Di martedì 28 aprile 2020) Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e rappresentante italiano Oms: “Coronavirus non resiste al caldo e sparisce in 2 minuti”. Il Coronavirus non resisterebbe alle alte temperature: lo afferma Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e rappresentante italiano nel consiglio d’amministrazione dell’OMS, citando uno studio condotto negli Usa. Leggi anche –> Quando arriva … L'articolo Coronavirus, Ricciardi: “Non resiste al caldo e sparisce in 2 minuti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - Ricciardi : “Il virus potrebbe attenuarsi a giugno con l’arrivo del caldo”

