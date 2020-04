Agorà, Fabio Rampelli stizzito con la conduttrice Serena Bortone: “Lei mi fa le battute ma io non ho paura di risponderle” (Di martedì 28 aprile 2020) Scintille ad Agorà tra la conduttrice Serena Bortone e il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. Materia della disputa è il rispetto delle regole in materia di spostamento antiCoronavirus e alcuni episodi accaduti durante la giornata della Liberazione. È infatti il vicepresidente della Camera Rampelli a chiedere al governo una regola certa per gli spostamenti dei cittadini arrabbiandosi con coloro che in alcune zone d’Italia hanno sfidato il divieto e sono scesi in strada a celebrare il 25 aprile. “Si riferisce al 25 aprile Rampelli?”, lo frena la Bortone, “il 25 aprile è la festa della Liberazione, una festa nazionale non di parte e io le faccio un bel sorriso”. Quando successivamente il deputato di Fratelli d’Italia è riuscito a ribattere ha aggiunto: “Lei, cara conduttrice, mi fa le battute, io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) Scintille ad Agorà tra lae il deputato di Fratelli d’Italia,. Materia della disputa è il rispetto delle regole in materia di spostamento antiCoronavirus e alcuni episodi accaduti durante la giornata della Liberazione. È infatti il vicepresidente della Cameraa chiedere al governo una regola certa per gli spostamenti dei cittadini arrabbiandosi con coloro che in alcune zone d’Italia hanno sfidato il divieto e sono scesi in strada a celebrare il 25 aprile. “Si riferisce al 25 aprile?”, lo frena la, “il 25 aprile è la festa della Liberazione, una festa nazionale non di parte e io le faccio un bel sorriso”. Quando successivamente il deputato di Fratelli d’Italia è riuscito a ribattere ha aggiunto: “Lei, cara, mi fa le, io ...

