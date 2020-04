A pioggia i problemi AnyDesk il 28 aprile: non funziona il servizio remoto (Di martedì 28 aprile 2020) Possono definirsi davvero copiosi i problemi AnyDesk di questa mattinata di martedì 28 aprile. Il servizio non funziona a dovere almeno dalle ore 9 di questa mattina, almeno per un numero consistente di utenti e non solo in Italia. Come al solito l situazione relativa al down è ben evidenziata dal servizio Downdetector che, almeno al momento di questa pubblicazione, segnala migliaia di disservizi. Il servizio AnyDesk, per chi non lo conoscesse approfonditamente, consente di condividere da remoto e dunque a distanza il desktop di computer. Non è un caso cche proprio questo programma sia molto in uso nelle ultime settimane con i lavoratori costretti lontani dai loro uffici e dunque in connessione con il loro business esclusivamente in questo modo. Solo due settimane fa erano stati esaminati altri problemi AnyDesk in pieno orario lavorativo. Allora come ora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 aprile 2020) Possono definirsi davvero copiosi idi questa mattinata di martedì 28. Ilnona dovere almeno dalle ore 9 di questa mattina, almeno per un numero consistente di utenti e non solo in Italia. Come al solito l situazione relativa al down è ben evidenziata dalDowndetector che, almeno al momento di questa pubblicazione, segnala migliaia di disservizi. Il, per chi non lo conoscesse approfonditamente, consente di condividere dae dunque a distanza il desktop di computer. Non è un caso cche proprio questo programma sia molto in uso nelle ultime settimane con i lavoratori costretti lontani dai loro uffici e dunque in connessione con il loro business esclusivamente in questo modo. Solo due settimane fa erano stati esaminati altriin pieno orario lavorativo. Allora come ora ...

FabioBenedett18 : RT @FabioBenedett18: @BrunoVespa Se guru come #VESPA non ha il polso della situazione e vaneggia di soldi a pioggia distribuiti da elicotte… - FabioBenedett18 : @BrunoVespa Se guru come #VESPA non ha il polso della situazione e vaneggia di soldi a pioggia distribuiti da elico… - dcalpirela : Il problema sta nel vecchietto IN PIEDI per 2 ORE al CALDO o al FREDDO, al SOLE o SOTTO la PIOGGIA in coda al su… - giuliagups : RT @PaolaDiCaro: @ing_michele @Ern4Pel @SilviaStrada1 Io non so se è giusto o no, ma non ho alcuna competenza o conoscenza per dirlo. So ch… - PaolaDiCaro : @ing_michele @Ern4Pel @SilviaStrada1 Io non so se è giusto o no, ma non ho alcuna competenza o conoscenza per dirlo… -