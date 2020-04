Quotidiani diffusi in chat, la Procura di Bari sequestra 19 canali Telegram (Di lunedì 27 aprile 2020) sequestrati 19 canali Telegram per la diffusione dei Quotidiani in chat. Fieg: “Stima delle perdite impressionante”. Bari – Sono stati sequestrati 19 canali Telegram per la diffusione dei Quotidiani in chat violando la legge del copyright. Le indagini della Procura di Bari sono iniziate dopo la segnalazione di Repubblica. Il magistrato ha chiesto una collaborazione da parte della società per riuscire ad ottenere la cancellazione di queste chat. In caso di mancato aiuto da parte della messaggistica italiana, la giustizia italiana è pronta ad ordinare il blocco di accesso da parte dei provider italiani a Telegram. L’indagine della Procura di Bari L’indagine da parte della Procura di Bari è iniziata dopo la segnalazione di Repubblica. Con questa iniziativa è stata ratificata la chiusura dei canali pirata attraverso cui, ... Leggi su newsmondo La diffusione illecita dei quotidiani su Telegram fa perdere alle testate 250 milioni l’anno (Di lunedì 27 aprile 2020)ti 19per laone deiin. Fieg: “Stima delle perdite impressionante”.– Sono statiti 19per laone deiinviolando la legge del copyright. Le indagini delladisono iniziate dopo la segnalazione di Repubblica. Il magistrato ha chiesto una collaborazione da parte della società per riuscire ad ottenere la cancellazione di queste. In caso di mancato aiuto da parte della messaggistica italiana, la giustizia italiana è pronta ad ordinare il blocco di accesso da parte dei provider italiani a. L’indagine delladiL’indagine da parte delladiè iniziata dopo la segnalazione di Repubblica. Con questa iniziativa è stata ratificata la chiusura deipirata attraverso cui, ...

NewsMondo1 : Quotidiani diffusi in chat, la Procura di Bari sequestra 19 canali Telegram - tedeschini : Guerra ai pirati dei quotidiani diffusi in chat. La Procura di Bari sequestra 19 canali Telegram - ILOVEPACALCIO : #Bari: copie pirata dei quotidiani diffusi su #Telegram. La Procura sequestra 19 canali - Level_1988 : @peremeloni @pbecchi @scenarieconomic Non amo i confronti basati su pregiudizi, faccio comunque notare che l’artico… - GFScavuzzo : I quattro più diffusi quotidiani del Paese in mano agli Agnelli e al Cairo. Tutti gli altri in mano a vassalli, val… -