Nicchi “E' ora di fare chiarezza, serve coraggio o non si riparte piu'” (Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Basta tergiversare, bisogna decidere se ripartire o meno. Possibilmente con un atto di coraggio. Lo ha detto Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione italiana arbitri. Ieri il governo ha escluso il calcio dalla ripresa degli allenamenti e lo stesso ministro Spadafora non ha dato certezze sulla data del 18 maggio come nuovo orizzonte. “Una mazzata”, confessa Nicchi a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. “Inizio a essere moderatamente pessimista: mi sembra di vedere che non abbiamo ancora capito chi prende le decisioni e chi deve farlo. Per dei professionisti fermi da cosi' tanto tempo sentirsi dire che dobbiamo aspettare altri 20 giorni per provare a ricominciare e' stata una bella mazzata”. Anche la questione del protocollo sollevata da Spadafora non e' andata giu' al rappresentante degli arbitri italiani. ... Leggi su liberoquotidiano Live Non è la d'Urso : Iva Zanicchi è un furia “Luridi bastardi” (Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Basta tergiversare, bisogna decidere se ripartire o meno. Possibilmente con un atto di. Lo ha detto Marcello, presidente dell'Associazione italiana arbitri. Ieri il governo ha escluso il calcio dalla ripresa degli allenamenti e lo stesso ministro Spadafora non ha dato certezze sulla data del 18 maggio come nuovo orizzonte. “Una mazzata;, confessaa “La Politica nel Pallone; su Gr Parlamento. “Inizio a essere moderatamente pessimista: mi sembra di vedere che non abbiamo ancora capito chi prende le decisioni e chi deve farlo. Per dei professionisti fermi da cosi' tanto tempo sentirsi dire che dobbiamo aspettare altri 20 giorni per provare a ricominciare e' stata una bella mazzata;. Anche la questione del protocollo sollevata da Spadafora non e' andata giu' al rappresentante degli arbitri italiani. ...

