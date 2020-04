Mara Venier, la Pellegrino pronta a sostituirla a Domenica In: “Il programma perfetto per me” (Di lunedì 27 aprile 2020) Patrizia Pellegrino dichiara di essere pronta a sostituire Mara Venier a Domenica In. La conduttrice guida lo show Domenicale da due anni e il suo ritorno in Rai è stato un successo, acclamato dal pubblico e premiato dagli ascolti. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro della trasmissione. In molti sperano che la Venier firmerà un contratto per rinnovare la sua conduzione altri, dopo i recenti attriti con alcune maestranze Rai, sono convinti che farà una scelta diversa. Qualche tempo fa TvBlog aveva parlato di un possibile addio di Mara per approdare a Mediaset e condurre L’Isola dei Famosi. Il reality è ancora in attesa di un conduttore dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e prenderà il via nel 2021. In attesa di scoprire cosa succederà, Patrizia Pellegrino si è candidata per guidare Domenica In. “Sarebbe il ... Leggi su dilei Mara Venier - Patrizia Pellegrino pronta a sostituirla a Domenica In : “Il programma perfetto per me”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Patriziadichiara di esserea sostituireIn. La conduttrice guida lo showle da due anni e il suo ritorno in Rai è stato un successo, acclamato dal pubblico e premiato dagli ascolti. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro della trasmissione. In molti sperano che lafirmerà un contratto per rinnovare la sua conduzione altri, dopo i recenti attriti con alcune maestranze Rai, sono convinti che farà una scelta diversa. Qualche tempo fa TvBlog aveva parlato di un possibile addio diper approdare a Mediaset e condurre L'Isola dei Famosi. Il reality è ancora in attesa di un conduttore dopo l'addio di Alessia Marcuzzi e prenderà il via nel 2021. In attesa di scoprire cosa succederà, Patriziasi è candidata per guidareIn. "Sarebbe il ...

