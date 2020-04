Le curiose dimenticanze di Giorgia Meloni sulle mascherine

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il count-down è a meno di una settimana, ma i contorni della cosidsetta “Fase 2” restano talvolta ambigui e sfumati. Quel che è certo è che il Governo imporrà nei luoghi chiusi, per impedire il contagio, l’utilizzo delle. In particolare i dispositivi medici sembrano ormai indispensabili nei luoghi di lavoro, ma anche nei negozi o sui mezzi pubblici. Un’evidenza che fa scattare subito la domanda: cosa si intende fare per agevolare il loro reperimento. Il piano di Conte e del Governo è quello di introdurre un pezzo calmierato per i dispositivi di protezione individuali per evitare speculazioni e abusi di mercato tramite l’abbattimento dell’Iva. Una soluzione che è oggi rivendicata dae da Fratelli d’Italia. Bene #Conte che annuncia in #conferenzastampa niente IVA...