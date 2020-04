"Kim morto? Nessun problema, sta...". Corea del Nord come l'Unione sovietica, la prova della "copertura" di Stato (Di lunedì 27 aprile 2020) Che fine ha fatto Kim Jong-un? Il mondo si interroga tra mille supposizioni e zero certezze e cerca di interpretare il fatto che il dittatore NordCoreano sia sparito dalla scena pubblica dallo scorso 11 aprile. Secondo molte fonti sarebbe morto a causa di un intervento chirurgico per un problema cardiovascolare che sarebbe andato male: la Corea del Nord si è chiusa in un silenzio tombale e cerca di coprire ogni traccia, avvalendosi dei vicini del Sud che iniziano timidamente a smentire il decesso. “Kim Jong-un è vivo e sta bene”: lo sostiene Moon Jae-in, il consigliere per la politica estera del presidente sudCoreano, ma resta il mistero sulle reali condizioni di salute del dittatore. Il quale, secondo Moon, “si trova nell'area di Wonsan” in un resort e “non è stato rilevato alcun movimento sospetto”. Un'affermazione che sembra ... Leggi su liberoquotidiano KIM JONG-UN È MORTO?/ “Successione in Nord Corea - la Cina rischia un’altra sconfitta”

Kim Jong-Un è morto? Il mistero si infittisce - ma spunta una foto eloquente

Ultime Notizie dalla rete : Kim morto "Kim morto? A Pyongyang strani movimenti" Adnkronos Corea del Nord, Kim Jong-un morto? Le parole sospette del consigliere: copertura di Stato

Se Kim Jong Un è morto, quale impatto su Corea del Nord e resto del mondo?

Mistero sulla sorte del leader nordcoreano, mentre s'infittiscono le voci sulla sua presunta morte dopo un infarto. Il mondo non sa cosa augurarsi. Il regno "eremita" resta un'incognita per tutti.

