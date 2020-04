Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: ecco perché Sean Bean non volava mai con il cast (Di lunedì 27 aprile 2020) Durante le riprese di Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Sean Bean non si spostava mai con gli altri membri del cast, rifiutandosi di volare insieme a loro: ecco per quale motivo. Alcuni attori de Signore degli Anelli hanno camminato per miglia e miglia, durante le riprese de La Compagnia dell'Anello, a causa del metodo Stanislavskij. Sean Bean, nei panni di Boromir, invece ha letteralmente scalato alcune montagne perché è terrorizzato dagli elicotteri. L'attore ha rivelato che, a differenza del resto dei membri del cast, avrebbe camminato su e giù per le montagne per evitare di dover salire su un elicottero al fine di arrivare sul set. "Ero un po' spaventato dall'elicottero", ha dichiarato Sean Bean. "Ne Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello dovevamo salire sugli elicotteri, ho scelto di ... Leggi su movieplayer Il Signore degli Anelli 2 - Le due torri/ Trama - solo due oscar per il secondo capitolo della saga

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello : Christopher Lee incontrò J.R.R. Tolkien

