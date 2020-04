Gears Tactics - recensione (Di lunedì 27 aprile 2020) È abbastanza raro vedere due franchise unirsi, più o meno ufficialmente, per dare vita a un nuovo gioco. Nel caso di Gears Tactics, il primo membro dell'unione è Gears of War, la serie di shooter in terza persona creata da Cliff Bleszinski e pubblicata da Xbox Game Studios. La serie nasce nel 2006 e rimane un'esclusiva Xbox fino al quarto episodio, disponibile anche su Windows 10; anche il recente quinto episodio, rilasciato a settembre del 2019, viene proposto per Xbox e PC. La serie Gears of War ha bisogno di poche presentazioni visto il suo successo planetario e il suo status di killer application per Xbox. Il secondo membro dell'unione è la serie Xcom che è più che altro una forte ispirazione, nonché il campione in carica per il genere dei tattici a turni.Da questa unione concettuale nasce Gears Tactics, un tattico a turni in cui ... Leggi su eurogamer Gears Tactics era nato come strategico 'da tavolo' prima di entrare in sviluppo

Gears Tactics era nato come strategico tabletop prima di entrare in sviluppo

Gears 6 e il futuro della serie dopo Gears Tactics secondo The Coalition (Di lunedì 27 aprile 2020) È abbastanza raro vedere due franchise unirsi, più o meno ufficialmente, per dare vita a un nuovo gioco. Nel caso di, il primo membro dell'unione èof War, la serie di shooter in terza persona creata da Cliff Bleszinski e pubblicata da Xbox Game Studios. La serie nasce nel 2006 e rimane un'esclusiva Xbox fino al quarto episodio, disponibile anche su Windows 10; anche il recente quinto episodio, rilasciato a settembre del 2019, viene proposto per Xbox e PC. La serieof War ha bisogno di poche presentazioni visto il suo successo planetario e il suo status di killer application per Xbox. Il secondo membro dell'unione è la serie Xcom che è più che altro una forte ispirazione, nonché il campione in carica per il genere dei tattici a turni.Da questa unione concettuale nasce, un tattico a turni in cui ...

Yaziiita7 : RT @RulomboTV: Me regalaron el gears of war tactics por ser streamer jsjsjsjs a casa platitaaa - Eurogamer_it : La nostra recensione di Gears Tactics, X-Com e Gears of War in un solo gioco. - RulomboTV : Me regalaron el gears of war tactics por ser streamer jsjsjsjs a casa platitaaa - GiocareOra : Come saltare filmati e dialoghi in Gears Tactics - Asgard_Hydra : Gears Tactics: Recensione del nuovo gioco di strategia Microsoft -