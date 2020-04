Dove stanno trascorrendo la quarantena i Vip? Scopriamolo insieme (Di lunedì 27 aprile 2020) Con il mondo in lockdown, molte celebrità si sono ritrovate a vivere la quarantena lontano dalle proprie abitazioni. Poco prima del blocco in Italia, si diceva che Tom Cruise fosse rinchiuso nel sontuoso hotel “The Gritti palace” a Venezia. Il divo, infatti si trovava nella città delle lagune per un servizio fotografico dedicato al suo nuovo film Mission impossible 7, di cui è stata rinviata l’uscita a causa del coronavirus. Passando ad un altro volto noto di Hollywood, Matt Damon è stato avvistato a Dalkey, un sobborgo di lusso vicino al mare a Dublino. Damon – che per inciso ha recitato nel thriller post-Sars sull’epidemia Contagion – aveva girato The Last Duel di Ridley Scott quando è iniziato il lockdown. Prima del distanziamento sociale, la gente del posto ha riferito di aver visto l’attore fare jogging e ... Leggi su nonsolo.tv Elettra Lamborghini : “Ho amici che stanno morendo. Per favore - dovete stare a casa. Pensavate che fosse passato tutto?”

Elettra Lamborghini/ "Coronavirus? Ho amici che stanno morendo. Dovete stare a casa"

Coronavirus : dove stanno lavorando gli italiani (Di lunedì 27 aprile 2020) Con il mondo in lockdown, molte celebrità si sono ritrovate a vivere lalontano dalle proprie abitazioni. Poco prima del blocco in Italia, si diceva che Tom Cruise fosse rinchiuso nel sontuoso hotel “The Gritti palace” a Venezia. Il divo, infatti si trovava nella città delle lagune per un servizio fotografico dedicato al suo nuovo film Mission impossible 7, di cui è stata rinviata l’uscita a causa del coronavirus. Passando ad un altro volto noto di Hollywood, Matt Damon è stato avvistato a Dalkey, un sobborgo di lusso vicino al mare a Dublino. Damon – che per inciso ha recitato nel thriller post-Sars sull’epidemia Contagion – aveva girato The Last Duel di Ridley Scott quando è iniziato il lockdown. Prima del distanziamento sociale, la gente del posto ha riferito di aver visto l’attore fare jogging e ...

eldiabl61422134 : @INPS_it @Domy9765 ANCHE PER AVERE UNA RISPOSTA DA VOI 'Ci vuole un po’ di tempo' DOVE SONO I NOSTRI SOLDI? LE FA… - Stefano88271674 : @mariolavia Si stanno muovendo a vista, di settimana in settimana, è ovvio. Ma in un paese dove tutti son PdC, Viro… - e6de6cd1898d48b : @davidefaraone Ascoltato il penoso discorso dell'avvocato del popolo, letto le spiegazioni dei giornali, mi chiedo:… - Martina12300100 : RT @BrunelloCavalli: @gualtierieurope Dove stanno i miei #600euro che dovevano arrivare il 17 aprile? E quelli di tutti gli altri che ancor… - lrspcs : @fabrydami Gli specchi stanno finendo, quindi dove vuoi che si attacchino se non al caçço? -

Ultime Notizie dalla rete : Dove stanno Coronavirus: dove stanno lavorando gli italiani next Spadafora "Spero Giro a ottobre, via con sport singoli calcio vedremo"

Spadafora "Spero Giro a ottobre, via con sport singoli calcio vedremo" ROMA (ITALPRESS) - "Se si potra' correre il Giro d'Italia di ciclismo? Spero di si', magari nel mese di otto ...

Dove sono i bambini ai tempi del coronavirus?

"Improvvisamente chiediamo all'infanzia di rinunciare agli amici e ai giochi in giardino per concentrarsi sulle tecnologie e i complicati strumenti ...

Spadafora "Spero Giro a ottobre, via con sport singoli calcio vedremo" ROMA (ITALPRESS) - "Se si potra' correre il Giro d'Italia di ciclismo? Spero di si', magari nel mese di otto ..."Improvvisamente chiediamo all'infanzia di rinunciare agli amici e ai giochi in giardino per concentrarsi sulle tecnologie e i complicati strumenti ...