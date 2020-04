Cyberpunk 2077 sarà uno dei giochi CDPR più maturi e brutali tra violenza, sesso, droghe e prostituzione (Di lunedì 27 aprile 2020) Cyberpunk 2077 è ormai quasi pronto per il lancio di settembre e di recente stato valutato dalle principali rating board, che hanno svelato nel dettaglio alcuni dei contenuti espliciti per adulti che ritroveremo nell'attesissimo titolo.Lo sviluppatore CD Projekt Red non è estraneo alla pubblicazione di giochi maturi. Abbiamo visto molti contenuti espliciti in passato, tra cui nudità in The Witcher 3, ma con Cyberpunk 2077 il team sta facendo un passo in avanti. Il gioco è stato valutato dall'ente di classificazione brasiliano che ha fornito una spiegazione dettagliata di quale siano questi contenuti espliciti.Secondo l'ente, Cyberpunk 2077 offre contenuti espliciti che includono "mutilazioni, intense relazioni sessuali, suicidio, prostituzione, nudità, sfruttamento sessuale" e molto altro. Ma sarà presente anche linguaggio volgare, violenza con ... Leggi su eurogamer Cyberpunk 2077 presenta due nuove gang : Kang-Tao ed Animals

CD Projekt RED lancia una serie di sconti e offerte speciali su magliette e gadget a tema Cyberpunk 2077 e The Witcher.

