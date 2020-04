Coronavirus, Gianni Rezza: “Fase 2 irrinunciabile. Il virus continuerà a circolare ma a intensità più bassa” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Questa fase 2 è irrinunciabile. Un Paese non regge un lockdown completo per più di un paio di mesi ma da un punto di vista sanitario una certa preoccupazione c’è. Il virus continuerà a circolare anche se ora lo fa a intensità più bassa grazie ai provvedimenti di distanziamento sociale, ma come si rilascia la situazione il rischio che ricominci a circolare più velocemente c’è tutto. Siamo di fronte a una scelta irrinunciabile e dobbiamo tenere la guardia davvero molto alta“: lo ha affermato Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ospite di 24 Mattino su Radio 24.L'articolo Coronavirus, Gianni Rezza: “Fase 2 irrinunciabile. Il virus continuerà a circolare ma a intensità più bassa” sembra essere il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Antonio Socci contro Gianni Cuperlo : "Attacca Trump ma tace sulle responsabilità dell'orrida tirannia cinese"

