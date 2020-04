Alessia Marcuzzi | il vino è l’unico rimedio in quarantena

Leggi su youmovies

(Di lunedì 27 aprile 2020) Questo articolo, ilè l’unicoinè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.utilizza, un po’ come tutti, i social network per comunicare con i suoi fan e follower. Ma il suo ultimo post ha fatto sorridere tutti.è una delle showgirl che meglio utilizza lo strumento dei social network. La soubrette, con un pizzico di ironia, sta raccontando le sue giornata in, …