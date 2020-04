Al via la Fase 2 negli stabilimenti Fca (Di lunedì 27 aprile 2020) "Lavoriamo quotidianamente con il Governo e con tutte le autorità locali per rilanciare la produzione in Italia ma senza ammettere nessuna deroga alla sicurezza delle persone in ogni impianto produttivo o ufficio di Fca”. Ad affermarlo Pietro Gorlier, responsabile della regione Emea di Fca, nel giorno della ripartenza in alcuni siti italiani del Gruppo dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus. In particolare, sono tornati al lavoro la maggior parte degli oltre 6000 dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa, joint venture con il Gruppo PSA, che produce veicoli protagonisti del mercato internazionale nel settore dei commerciali. Una ripartenza caratterizzata dagli oltre 300 mila metri quadrati di superficie sanificati nelle officine, circa 130 dispenser igienizzanti installati, diffusione delle informazioni di prevenzione ai ... Leggi su agi Coronavirus e Fase 2 - la rivolta dei parrucchieri viaggia sul web : “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura il 1° giugno”

