Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 20 | 10

(Di domenica 26 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziale informa emergenza coronavirus Cala ancora e stavolta sensibilmente il numero di morti oggi le vittime sono state 260 155 meno di ieri 15 marzo non erano mai stati meno di 100 ma c’è l’inversione di tendenza degli attualmente positivi che dopo giorni di calo torna a crescere 256 unità numero che conseguenza della contrazione dei guariti leggero aumento il rapporto tra nuovi casi e tra un po’ di fatti di minimi degli ultimi giorni Intanto il governo accelera sulla fase 2 è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tra poco spiegherà in conferenza stampa gli allineamenti previsti il governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio inoltre dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale e la ripresa degli ...

