Morto il regista Claudio Risi | figlio di Dino e fratello di Marco

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 aprile 2020) Èa 71 anni ildidi. Tra i successi principali del direttore si ricordano il telefilm "I ragazzi della 3ª C", con cui vinse due volte il Telegatto nel 1987 e nel 1988, ma anche alcuni cinepanettoni pre-natalizi come "Matrimonio alle Bahamas" del 2007 e "Matrimonio a Parigi" del 2011, entrambi con Massimo Boldi come protagonista. Gli esordi e la carriera Nato a Berna nel 1948, iniziò a lavorare nel 1972 come aiutodi Mario Monicelli in “Vogliamo i colonnelli”. Successivamente fu accanto a Carlo Di Palma in “Teresa la ladra” e, dal 1974 al 1984 fu l’aiutodel padrein una decina di film, a partire da "Profumo di donna" fino a "Dagobert". L'esordio in regia arriva a metà anni ottanta con opere di ambientazione balneare come "Windsurf - Il vento ...