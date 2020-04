Morto Giulietto Chiesa, il "signore dei complotti". L'annuncio di Vauro: "I suoi occhi sono i miei" (Di domenica 26 aprile 2020) È Morto Giulietto Chiesa. A darne l'annuncio è stato Vauro Senesi, su Facebook, dove ha scritto: "Giulietto Chiesa è Morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È Morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occhi sono un po' anche i miei". Il giornalista e politico aveva 79 anni. Nel corso della sua carriera ha scritto per L'Unità e La Stampa, ed è stato corrispondente per Tg5, Tg1 e Tg3. Dunque diversi saggi sull'Unione Sovietica e la Russia. Proprio in Russia ha tenuto per anni ua rubrica fissa sul settimanale Kompanija. Fu parlamentare europeo, eletto da indipendente nell'alleanza tra Antonio Di PIetro ed Achille Occhetto. Negli ultimi anni, Chiesa si era concentrato nella sua attività di blogger, via via ... Leggi su liberoquotidiano "Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra" (Di domenica 26 aprile 2020) È. A darne l'è statoSenesi, su Facebook, dove ha scritto: ". Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo ilucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. Èun uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. Isono un po' anche i miei". Il giornalista e politico aveva 79 anni. Nel corso della sua carriera ha scritto per L'Unità e La Stampa, ed è stato corrispondente per Tg5, Tg1 e Tg3. Dunque diversi saggi sull'Unione Sovietica e la Russia. Proprio in Russia ha tenuto per anni ua rubrica fissa sul settimanale Kompanija. Fu parlamentare europeo, eletto da indipendente nell'alleanza tra Antonio Di PIetro ed Achille Occhetto. Negli ultimi anni,si era concentrato nella sua attività di blogger, via via ...

