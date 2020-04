La Santarelli scoppia in lacrime Fatico ad alzarmi al mattino

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Novella Toloni La showgirl ha ceduto all’emozione nel rispondere alle domande dello psichiatra ospite in collegamento, ammettendo di far fatica – come molti – ad affrontare le giornate di questa lunga quarantena Le ripercussioni psicologiche che la quarantena avrà sulla psiche dell’uomo sono al centro dell’attenzione da settimane. Anche la trasmissione "Italia Sì", condotta da Marco Liorni su Rai Due, ha puntato l’attenzione su questa delicata tematica, ospitando in collegamento lo psichiatra Domenico Mazzullo. Ed è proprio nel rispondere a una delle domande proposte dal medico agli opinionisti in studio, che Elenaha ammesso di vivere questo isolamento con difficoltà. Come darle torto. Dopo un iniziale slancio di positività, oggi, il lungo isolamento sociale inizia a farsi pensante per tutti e ...