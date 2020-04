Emergenza coronavirus, una bambina scrive una lettera a Mattarella (Di domenica 26 aprile 2020) Emergenza coronavirus, una bambina scrive una lettera a Mattarella L’Emergenza coronavirus sta bloccando il nostro Paese da quasi due mesi: già dal 2 Marzo scuole ed atenei italiani hanno chiuso i battenti, sono stati potenziati lo smart working e la didattica a distanza: in qualche modo, non senza difficoltà, gli italiani hanno cercato di andare avanti. È impossibile negare i danni emotivi e pratici che il coronavirus ha portato nella vita di tutti, specialmente dei più deboli, dei senzatetto, delle donne vittime di violenza. La lettera che Adele, bambina di Riccione, ha voluto scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ingloba tutta la confusione e lo stordimento che il lockdown ha provocato. Emergenza coronavirus, la lettera di Adele per il Presidente della Repubblica “Caro signor Mattarella, scusi per il disturbo, sono ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Trentalance a Escort Advisor : “Dopo questo periodo di emergenza incremento richieste”

Emergenza Coronavirus - Locatelli : «Fase 2 - serve ripresa graduale»

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di domenica 26 aprile 2020), unaunaL’sta bloccando il nostro Paese da quasi due mesi: già dal 2 Marzo scuole ed atenei italiani hanno chiuso i battenti, sono stati potenziati lo smart working e la didattica a distanza: in qualche modo, non senza difficoltà, gli italiani hanno cercato di andare avanti. È impossibile negare i danni emotivi e pratici che ilha portato nella vita di tutti, specialmente dei più deboli, dei senzatetto, delle donne vittime di violenza. Lache Adele,di Riccione, ha volutore al Presidente della Repubblica Sergioingloba tutta la confusione e lo stordimento che il lockdown ha provocato., ladi Adele per il Presidente della Repubblica “Caro signor, scusi per il disturbo, sono ...

virginiaraggi : In questi giorni è stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale @GI_TOC su come la mafia… - ChiVieneACena3 : Entrando in questo allevamento di suini indossavo una #mascherina ma non era l’emergenza #coronavirus. Sondaggio: s… - SkyTG24 : L'Inno di Mameli cantato dai dipendenti del Teatro La Fenice per celebrare la Festa della Liberazione del #25aprile… - Staffetta : RT @VanessaEffect: In diretta #conferenzastampa #Conte #Fase2 emergenza #coronavirus : 'nel prossimo decreto ci sarà un intervento a fondo… - acquarius102 : @doctorgis84 Da ammistrativa, dipendente ASL, coinvolta professionalmente nell'emergenza #coronavirus , dico: aiutateci! -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Emergenza coronavirus? Nel Levante si insegna a distanza… a fare surf Il Secolo XIX Emergenza Coronavirus, al via la fase 2 post lockdown: ecco i dettagli del provvedimento

Inizia la fase 2, quella di convivenza con il coronavirus. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha ribadito “l’importanza della distanza sociale anche nella fase post lockdown. Almeno 1 ...

Conte: “Fase 2 all’insegna della distanza, mascherine a 50 centesimi. Via libera allo sport amatoriale”

Le notizie di oggi sull'emergenza coronavirus. I morti a livello mondiale hanno superato quota 200 mila, 120 mila soltanto in Europa, mentre il numero complessivo dei casi supera i 2,9 milioni. In ...

Inizia la fase 2, quella di convivenza con il coronavirus. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha ribadito “l’importanza della distanza sociale anche nella fase post lockdown. Almeno 1 ...Le notizie di oggi sull'emergenza coronavirus. I morti a livello mondiale hanno superato quota 200 mila, 120 mila soltanto in Europa, mentre il numero complessivo dei casi supera i 2,9 milioni. In ...