Conte | “Ecco le direttive per il 4 maggio A settembre scuole aperte”

Leggi su inews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Il Premierspiega la fase 2. Intervistato da La Repubblica, il leader politico spiega cosa sarà possibile fare a partire dal prossimo 4e come sarà la nostra nuova vita. Fase 2, il Premier Giuseppetraccia la via. Intervistato da La Repubblica oggi in edicola, il Presidente del Consiglio ha illustrato il … L'articolo: “Ecco leper il 4. Aaperte” proviene da www.inews24.it.