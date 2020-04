Bill Gates vaccino coronavirus, il magnate pronto a coprire le spese per la produzione su larga scala (Di domenica 26 aprile 2020) Descrive ciò che sta accadendo per la pandemia di coronavirus come il suo “peggior incubo” Bill Gates, e si dice pronto a trovare i soldi necessari per coprire le spese di produzione del vaccino su larga scala tramite la Fondazione Bill e Melinda Gates. Il fondatore di Microsoft – che già anni fa aveva avvertito il rischio di una pandemia globale – ha affermato di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a partire da quello dell’università di Oxford, in cui si lavora in collaborazione con un’azienda italiana. Bill Gates vaccino: pronto a coprire le spese per una “produzione massiccia” Stando alle parole dell’imprenditore e filantropo statunitense, la virologa Sarah Gilbert, responsabile del Jenner Institute è “straordinaria” e la Oxford University sta mettendo in campo ... Leggi su urbanpost Vaccino - arriva Bill Gates "Lo pagherò io al mondo"

Bill Gates promette di finanziare il vaccino sviluppato ad Oxford

Coronavirus - Bill Gates pronto a pagare il vaccino (Di domenica 26 aprile 2020) Descrive ciò che sta accadendo per la pandemia dicome il suo “peggior incubo”, e si dicea trovare i soldi necessari perledidelsu larga scala tramite la Fondazionee Melinda. Il fondatore di Microsoft – che già anni fa aveva avvertito il rischio di una pandemia globale – ha affermato di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a partire da quello dell’università di Oxford, in cui si lavora in collaborazione con un’azienda italiana.leper una “massiccia” Stando alle parole dell’imprenditore e filantropo statunitense, la virologa Sarah Gilbert, responsabile del Jenner Institute è “straordinaria” e la Oxford University sta mettendo in campo ...

HuffPostItalia : 'Paghiamo noi'. Bill e Melinda Gates pronti a coprire le spese per il vaccino anti Covid - Corriere : Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo per tutti» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 200mila morti nel mondo. Bill Gates, finanzierò il vaccino #ANSA - tiecolino : RT @Truther81174: Non solo muoiono le cavie per il vaccino di Bill Gates x il #VirusCinese ma neppure i malati guariti acquisiscono immunit… - STEFANO96756741 : @Matteo19221 @stellatizias @AspideNero Bill Gates assimilabile alll'anticristo e il microchip il marchio della best… -