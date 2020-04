Bergamo. Viviana Caglioni uccisa a calci e pugni da Cristian Michele Locatelli

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Orribile femminicidio in Lombardia., 34 anni, è statadal compagno, 42 anni, ora in carcere a. L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Tuttavia il presunto aggressore, coperto anche dalla madre di lei, aveva riferito di una caduta. Indagata anche la madre di, che ha continuato a sostenere la posizione del presunto omicida, arrestato oggi. Dopo la morte della, avvenuta il 6 aprile in ospedale adove era stata ricoverata, sono partite le indagini della Squadra mobile della Questura, che oggi ha comunicato l’arresto di. Il quarantenne risponde di omicidio aggravato dai motivi abbietti e futili. Il femminicidio è avvenuto in un’abitazione di via Maironi da Ponte, a, uno stabile diviso in due appartamenti ...